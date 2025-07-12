試験飛行の映像が公開されました。試験飛行の映像が公開スバルは2025年7月9日、遠隔操作型支援機技術の研究における実験機を防衛装備庁に納入したと発表し、飛行試験の映像を公開しました。遠隔操作型支援機技術の研究における実験機（画像：スバル）この研究では、有人航空機と連携して飛行する無人航空機の技術開発に向け、自律的な編隊飛行などを可能とする飛行経路生成技術や、有人航空機のパイロットが無人航空機の管制を