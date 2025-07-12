全国高校野球選手権静岡大会は、昨夏優勝校・掛川西や今春センバツ出場の常葉大菊川などシード校が登場し、１２日と１３日に２回戦各１６試合を行う。８年ぶりに初戦を突破した静岡農は、１３日にシード校の東海大静岡翔洋と対戦。１回戦ではスタメン９人のうち５人が身長１６０センチ台だった小兵軍団が、１９９３年以来３２年ぶりの夏２勝へジャイアントキリングを誓った。初戦で快勝した静岡農の前に、大きな壁が立ちはだか