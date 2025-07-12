森昌彦に代表される番号である「２７」は、吉原正喜から始まる。熊本工で川上哲治とバッテリーを組み、３８年にともに入団。４２年に入隊し４４年に戦死したため、巨人での実績は４年、３３９試合しかないが、川上の自署「巨人軍の鬼といわれて」の中に次のような記述がある。「吉原君はファウルフライを追い、後楽園球場のベンチの屋根に頭をぶつけた。コンクリートの屋根は無残に吉原君の頭皮を削り取った。ベンチに転げ落