プロボクシング元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者の帝拳ジム・浜田剛史代表（６４）は、元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン（米国）の試合中継や事前番組で、ゲスト解説の長嶋茂雄さん（享年８９）と何度も共演した。長嶋さんの奔放な言動が巻き起こした生放送でのハプニングエピソードを明かし、「本当に個性の強い方でした」と思い出を語った。（取材・構成＝勝田成紀）浜田さんと長嶋さんは１９９０年２月１１日、タ
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