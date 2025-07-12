◆女子プロゴルフツアー ミネベアミツミレディス第２日（１１日、北海道・真駒内ＣＣ空沼Ｃ＝６６８８ヤード、パー７２）ツアー未勝利で１０位から出た高久みなみ（２４）＝ミロク情報サービス＝が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算９アンダーでトップと４打差の３位に浮上した。ゴルファー３姉妹の末っ子で、今大会は次女が臨時コーチとして帯同中。二人三脚で初優勝をつかみ取る。北海道・南幌町の自宅から通っ