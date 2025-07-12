「プロ野球・名球会ゴルフインビテーショナル２０２５」が１０月１０日、千葉・市原市にあるキングフィールズＧＣで行われる（主催・一般社団法人日本プロ野球名球会）。名球会レジェンド１０人、女子選手１０人、ゲスト６０人が参加し、１組４人のスクランブル方式で争われる。名球会の出場予定選手は、古田敦也氏、佐々木主浩氏、宮本慎也氏、谷繁元信氏、内川聖一氏、東尾修氏、田中幸雄氏、和田一浩氏、松井稼頭央氏、上