ドル円、１４７円台半ばまで上げ幅拡大トランプ大統領の強硬姿勢は続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４７円台半ばまで上げ幅を拡大した。本日１４５円台後半に来ている１００日線できっちりとサポートされており、反転の兆しを強めている。６月高値の１４８円ちょうど付近が次の上値抵抗として意識され、これを上抜ければ２００日線に向けた上昇余地が広がる。 関税に関するトランプ大統領の