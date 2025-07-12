◇パ・リーグ日本ハム0−6オリックス（2025年7月11日エスコンF）日本ハムの先発・伊藤が自己ワーストの12安打を許すなど、6回6失点で5敗目。両リーグ10勝一番乗りはお預けとなった。1、3、5回といずれも西野に適時打を許し、6回は2死二、三塁から宗に3ランを浴び「自分のボールがしょぼかった」。直近5戦45得点の打線も沈黙し、8戦ぶりの零敗で連勝は5で止まったが、新庄監督は「めちゃくちゃ点数を取った後の完封負け