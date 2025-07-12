兵庫陶芸美術館（兵庫県丹波篠山市）では、開催中の大阪・関西万博に合わせ、博覧会が盛んに行われた明治期に兵庫県内で作られた輸出陶磁にスポットを当てた特別展「博覧会の時代 HYOGO発、明治の輸出陶磁」が開かれている。専門家が分かりやすく解説する「リモート・ミュージアム・トーク」の今回の担当は、同館学芸員の村上ふみさん。最終回となる第3回は「政府が作った図案集『温知図録』と兵庫県内産地」。兵庫陶芸美術館（