◇第107回全国高校野球選手権石川大会1回戦羽咋4―0野々市明倫（2025年7月11日石川県立野球場）第107回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の地方大会が11日、各地で行われた。石川大会の開幕試合は、羽咋（はくい）が野々市明倫を4―0で制した。6月に死去した巨人の終身名誉監督・長嶋茂雄さんは昨年6月に石川県の高校に金属バット3本を寄贈。そのバットを開幕日に登場した両校が使用し、適時打やスクイズが生