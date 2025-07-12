塾業界30年以上のベテランであり、神奈川県の中学受験国語塾「中学受験PREX」の渋田隆之塾長と、洗足学園中学高等学校の玉木大輔先生（校務主任・国語科）が対談。前後編の後編では進学実績の背景にあるリベラルアーツや学力以外に重視している教育ポイントを聞いた。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之、構成／ライター奥田由意）東大合格者が28人「揺さぶり」をかけ「惑わせ」る