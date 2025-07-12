7月10日、元TOKIOの城島茂（54）が木曜レギュラーを務める『アッパレやってまーす！』（MBSラジオ）に出演。コンプライアンス違反が発覚したとして活動休止を発表した国分太一（50）とTOKIOの解散について、初めて肉声で報告した。城島は番組冒頭に、「みなさんメディアなどの報道でご承知かもしれませんけど、先月6月25日をもってTOKIOというグループを解散いたしました」と、解散について改めて自身の口から報告。続けて「その理