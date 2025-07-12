【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man佐久間大介×バナナマン日村勇紀『サクサクヒムヒム』で『マインクラフト』を深掘り 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。 7月12日の放送では、2025年に公開された実写映画が世界中で大ヒットし、話題を集めている大人気ゲーム『マインクラフト』をふたりが深掘りする。 ■累計販売本数は3