12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円安の3万9500円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては69.68円安。出来高は5452枚だった。 TOPIX先物期近は2820.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比2.74ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39500 -105452 日経225mini