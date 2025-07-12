俳優的場浩司（56）が11日に自身のブログを更新。「選挙」と題し、投票を呼びかけた。的場は「さてさて、選挙です」とし「俺は政治家や政治家を志す人達より勉強してない…日本国内の問題や日本が置かれている立場も…でも、体感で感じることがある…今の国の状況を大いに憂いている…テメェの信条は書かんけど…日本は大きな国難にあると思っている…」などと国の現状を憂う気持ちを打ち明けた。さらに「今って生活しづ