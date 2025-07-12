タレントのベッキー（41）が11日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて「普通にファン」という女優を明かした。ベッキーは「ついに届いた」と女優の上戸彩（39）の写真集「Midday Reverie」の写真を投稿した。ベッキーは「人ってこんなずっと可愛く居られるの?居られるんだ!」と感想をつづり、「マジで可愛い。普通にファン、私。最高な写真集!!」と称賛した。ベッキーと上戸は10代の頃からの親友であることをテレビな