週明け14日(月)以降は、まもなく発生する台風や別の低気圧の影響で雨の降る所が多くなるでしょう。関東を中心に荒れた天気になる可能性もあります。厳しい暑さは続きますので、引き続き熱中症対策は万全にしてお過ごしください。1週目(13日〜19日):台風発生で関東に接近へこの先の天気のポイントは2つ「台風」と「暑さ」になります。今日12日(土)午前3時現在、小笠原近海に熱帯低気圧があり、今後24時間以内に台風に発達する見込み