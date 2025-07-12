YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、飼い主さんが約2週間ぶりに家に帰ってきたときの、愛猫たちのお迎えの様子です。飼い主さんとの感動の再会を果たした猫ちゃんたちの、個性あふれるお出迎えの様子は2.7万回再生を突破。「ワンニャンパワーはすごいですね」「今日からまたみんな一緒だね」などの声が集まっています。 【動画：長期入院していたパパが帰宅→家にいた猫たちと柴犬が…涙が出るほど尊い『感