9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）が、きょう12日に放送される（12日は後11：40）。【番組カット】顔を見合わせて大はしゃぎ！佐久間大介＆日村勇紀同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べ