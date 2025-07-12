日本テレビ・読売テレビ系で生放送する漫才＆コントの両方で競う新お笑い賞レース「アサヒビールスマドリダブルインパクト漫才＆コント二刀流NO・1決定戦2025」（7月21日決勝実施）の審査員が12日、発表された。千原ジュニア、中川家の剛、フットボールアワー後藤輝基、ナイツ塙宣之、アンガールズ田中卓志の5人が務める。決勝には2875組の中から勝ち抜いた、ロングコートダディ、スタミナパン、セルライトスパ、ななまがり