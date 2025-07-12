元AKB48の高橋みなみ（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。前田敦子（34）の誕生日を祝う様子を投稿した。「敦子お誕生日おめでとうお仕事一緒でお祝いできて良かったハート」「最近AKB関連で皆んなに沢山会えてる。久しぶりに会っても、顔合わせて話し出したらあの頃に戻れるのは自分達でも不思議な感覚」と記し、元メンバーの小嶋陽菜（37）、指原莉乃（32）と4人でケーキを囲む写真を公開。「ケーキはいつもお世話