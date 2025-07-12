マリナーズ傘下の球団でメジャー昇格を模索し続けた藤浪。(C)Getty Imagesかつての“至宝”はどこへ行くのか。元阪神の剛腕、藤浪晋太郎の去就が日本球界をざわつかせている。米球界3年目となった今季、メッツからFAとなっていた藤浪は、マリナーズとマイナー契約を締結。招待選手として春季キャンプに参加するも、メジャー昇格という狭き門は潜り抜けられず。開幕を3Aタコマで迎えていたが、メジャーリーグの勢力図は固まりつ