【水原（韓国）１１日＝後藤亮太】国内組で臨む東アジアＥ―１選手権に出場している日本代表は、１２日の中国戦に向けて一部非公開で最終調整を行った。初戦の香港戦（６〇１）から大幅に先発変更して臨む見通しで、初招集のＤＦ綱島悠斗（２４）は３バックの右で先発が濃厚。ＤＦ陣で２番目に高身長の１８８センチの大型ＤＦが、デビュー戦で代表定着へアピールする。思い焦がれてきたピッチに立つ。代表デビューを控えたＤＦ