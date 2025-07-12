川崎市は、市立小学校に設置する全１１５校の「わくわくプラザ」で、夏休み期間中の昼食提供を開始する。利用者からの要望が多く、昨夏の一部試行を踏まえ、注文方法や食事の量などを改善したという。市こども未来局の担当者は「毎日お弁当を作るプレッシャーから解放され、急な仕事の対応など保護者の安心に力添えしたい」と説明する。希望者はスマートフォンなどを利用して、専用のサイトから配食サービスを提供する事業者に