◇セ・リーグ広島1―2中日（2025年7月11日バンテリンD）広島は4連敗で5月1日以来の借金「2」となった。1―1同点の7回に決勝点を与えた森下も自身4連敗となる9敗目。中日戦も2年越しの5連敗と苦しんでいる。「たくさんファンの人が見に来てくれていますし、なかなか勝てる試合を見せられていない。そういう試合を今後ちゃんとできたらなと思います」味方の援護にも恵まれなかった右腕を新井監督は「よく粘って投げてい