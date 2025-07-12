◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２巨人＝延長１１回＝（１１日・横浜）打球が上がった瞬間、山崎は声を上げてうなだれた。０―０の２回無死。牧に初球の甘いカットボールを捉えられ、左翼席へ先制ソロを浴びた。ここまでＤｅＮＡ戦は３戦３勝で防御率０・００、２２回２／３無失点中だったが、今季同カード初失点に表情をゆがめた。それでも崩れなかった。７回５安打１失点。０―１の８回に代打を送られ降板となったが、