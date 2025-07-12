NY株式11日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均44371.51（-279.13-0.63%） S＆P5006259.75（-20.71-0.33%） ナスダック20585.53（-45.13-0.22%） CME日経平均先物39530（大証終比：+20+0.05%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日ぶりに反落。トランプ大統領がカナダに対する３５％の関税を発表し、他国にも一律で、より高い関税を課す可能性を示唆したことが最高値にある米株式