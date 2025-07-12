幅広い分野で活躍する女優のクールなオフショットに、反響が寄せられている。１２日までに自身のインスタグラムを更新し、衣装ショットをアップしたのは、テレビ東京系「テレ東音楽祭２０２５〜夏〜」に出演した女優・のん。「暗い駐車場で」とつづり、暗闇の中に映える真っ白なトップスとパンツに、黒のロングブーツをあわせた衣装姿を披露した。この投稿にファンからは「神々しい後光が伝わるのん」「カッコいい」「駐車場