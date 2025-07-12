放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会は11日、TBSが昨年10月19日に放送した「熱狂マニアさん！」において放送倫理違反があったとして、意見書を公表した。家具などを扱う大手企業1社を全編で紹介した企画で、画面内に企業ロゴを常に掲示し、同企業のCMを本編と近接して2回放送していたことなどを指摘。「番組と広告の識別が甘く、視聴者から疑念を持たれる可能性が高い内容が放送された」などと結論づけた。