◇卓球・USスマッシュ（2025年7月11日米ラスベガス）女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング9位の早田ひな（日本生命）が同17位の陳イー（中国）を3―4で敗れて4強入りを逃した。3回戦で張本美和（木下グループ）に3―2と競り勝った早田。準々決勝では、同じく3回戦で世界ランキング1位の孫穎莎（中国）を破った20歳の陳イーと激突した。第1ゲームを11―6で先取し、第2ゲームも11―9と制する。第3ゲームは序盤