「阪神３−６ヤクルト」（１１日、甲子園球場）昨年１１月に受けた「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」から復活を目指す阪神・高橋遥人投手（２９）が１１日、１軍に合流した。前日１０日・広島戦に先発したドラフト１位・伊原陵人投手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が出場選手登録を抹消されたため、１７日・中日戦（甲子園）で今季初先発することが濃厚。チームの連勝は１１で止まったが、Ｖ奪還へ大きなピースが加わる。