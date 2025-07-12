俳優の佐藤隆太（４５）が１１日、西宮市内で主演舞台「明日を落としても」（１０月１１〜１６日・兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール）の取材会を行った。六甲山の麓の老舗旅館を舞台に、阪神・淡路大震災が発生した１９９５年と、３０年後の今を巡る物語。自身は被災の経験はなく「僕がわかったように言葉を紡ぐことはすごく難しい」としながらも、「抱える痛みや傷に人生をかけて向き合っていくことがすごく響いた」