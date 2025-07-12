巨人は１１日、元ＤｅＮＡの乙坂智外野手（３１）の入団テストを川崎市内のジャイアンツ球場で行った。乙坂は２軍の試合前練習に参加。阿部慎之助監督（４６）や吉村禎章編成本部長（６２）らが見守る中、打撃練習などを行った。合否は近日中に判断される。乙坂は２１年オフにＤｅＮＡ退団後、メキシコ・リーグなどでプレーし、今年５月に米大リーグ・マリナーズとマイナー契約。６月２８日に自由契約となった。巨人は主砲の岡