「阪神３−６ヤクルト」（１１日、甲子園球場）猛暑に負けず快音を鳴らし続ける。阪神・木浪聖也内野手（３１）が６試合連続安打をマーク。「しっかり振れているので、そこはいいことですね」と納得の一打とした。二回無死は山口の初球、１４５キロ直球を振り抜いて中前へ運んで先制点につなげた。九回１死も山崎の初球、１５４キロ直球を捉えて中前打。６月２７日のウエスタン・中日戦以来の２安打を記録した。６月２０日に