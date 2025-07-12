◇セ・リーグ阪神3―6ヤクルト（2025年7月11日甲子園）左手首の手術から復活を目指す阪神・高橋遥人投手（29）が11日、1軍に合流した。15日の中日戦（甲子園）で先発することも判明。首位を快走するチームに“鬼に金棒”の強力なピースが加わる。「今の自分の力をしっかり表現できればと思います。やってきたことをマウンドで出せれば」キャッチボールなどで調整した8年目左腕は、復帰のマウンドへ静かに闘志をたぎら