◇セ・リーグ阪神3―6ヤクルト（2025年7月11日甲子園）2リーグ制以降では球団初の12連勝を期した阪神は11日、ヤクルト戦（甲子園）に3―6で敗れた。大山悠輔内野手（30）が意地を見せ、6点劣勢の4回に零敗を阻止する中前適時打。18試合連続出塁とし、今季自己最長を更新した。5回にも右犠飛で2打点目を挙げ、通算打点を589打点に伸ばし、今岡誠を抜いて球団歴代単独11位に浮上。通算1000安打まで残り4安打。好調を維持する