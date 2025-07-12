◆第１０７回全国高校野球選手権兵庫大会▽２回戦東洋大姫路９―２高砂＝７回コールド＝（１１日・ウインク）兵庫はＶ候補の東洋大姫路が今夏初戦（２回戦）を７回コールド勝ちした。最速１４７キロ右腕の木下鷹大（ようた）が９安打２失点で完投。一方で右肘のじん帯損傷で戦線離脱していた同じ最速１４７キロ右腕・阪下漣（ともに３年）が背番号１０でベンチ入りし、ヤクルト・原樹理を擁した２０１１年以来１４年ぶりの夏の