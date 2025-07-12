※経済指標 【カナダ】 ＊雇用者数増減（6月）21:30 結果8.31万人 予想-0.3万人前回0.88万人（前月比) ＊失業率 結果6.9% 予想7.1%前回7.0% ※発言・ニュース ＊トランプ大統領 ・ブラジルとはいずれかの時点で話す可能性。 ・カナダへの例外措置の有無は「様子を見よう」。 ・昨日カナダから電話があった。 ・関税はかなり好意的に受け止められたと思う。 ・パウエル議長の解任の問いに