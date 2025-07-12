芝クッション値7.7＝やや軟らかめ※金曜午前9時20分含水率＝芝G前14.7％、4角16.3％ダートG前2.3％、4角3.2％※金曜午前9時20分。芝は今週から4メートル外に内柵を設置。柵の移動で傷んだ部分は覆われて好状態。今週の函館は晴天が続き、ダートはやや乾燥している。