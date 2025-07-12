◇第107回全国高校野球選手権南北海道大会1回戦札幌日大3―1北海道栄（2025年7月11日札幌円山）昨夏の甲子園に出場した札幌日大のエース・窪田洋祐投手（3年）は北海道栄戦に先発し7回途中まで5安打1失点の好投で、チームを準々決勝進出に導いた。最速148キロを誇り、打者としても評価の高い注目の二刀流に、日本ハムは栗山英樹CBOら6人態勢で視察した。プロ5球団がバックネット裏に集結する中で、日本ハムは“ガチモー