◇第107回全国高校野球選手権秋田大会2回戦金足農7−0由利（2025年7月11日グリーンスタジアムよこて）オリックス・吉田の弟で金足農のエース大輝（3年）が、初戦で今夏初先発。最速142キロの直球を軸に5回2安打無失点、4奪三振の好投を披露した。5回2死からは、雄叫びを上げながら空振り三振に斬って締め「気持ちがこもっていた」と胸を張った。昨夏は2年生エースとして甲子園出場。だが初戦で敗退した。兄・輝星から
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