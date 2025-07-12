全国高校野球地方大会は１１日、今春の選抜を制した横浜（神奈川）が初戦をコールド勝ち。東海大熊本星翔（熊本）は無失点で２回戦を突破した。昨夏代表の札幌日大（南北海道）は準々決勝に進出し、花咲徳栄（埼玉）は３回戦に進んだ。３季連続出場を目指す西日本短大付（福岡）は４回戦に駒を進めた。東海大熊本星翔５―０熊本学園大付今春の熊本大会を制した東海大熊本星翔は、打線の中軸が役割を果たした。１点リードの五