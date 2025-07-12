KADOKAWA元会長の角川歴彦氏（81）が11日、都内で「日中国際アニメ映画祭」の記者発表に出席した。映画祭を主催する「角川文化振興財団」の名誉会長を務めている。来年5月に埼玉・所沢の角川武蔵野ミュージアムを中心に、両国の最新アニメによるコンペティションやAIなど最新技術の研究を通して共同制作を探るシンポジウムなどを予定。「これから日本のコンテンツを動かしていくのはショートアニメ。生成AIが絡むことで一段と