NY株式11日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均44318.52（-332.12-0.74%） ナスダック20566.38（-64.28-0.31%） CME日経平均先物39600（大証終比：+90+0.23%） 欧州株式11日終値 英FT100 8941.12（-34.54-0.38%） 独DAX 24255.31（-201.50-0.82%） 仏CAC40 7829.29（-72.96-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.906（+0.034） 10年債 4.419（+0.070） 30年債 4.955（