12日午前3時44分ごろ、北海道で震度2の地震があった。気象庁によると、震源地は十勝地方中部で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.1と推定される。各地の震度は次の通り。震度2＝更別、幕別忠類錦、池田、本別、本別向陽、浦幌（北海道）▽震度1＝釧路阿寒中央（北海道）など