黒柳徹子と七五三掛龍也（Travis Japan）が共演する舞台『ハロルドとモード』が、東京・EX THEATER ROPPONGIおよび大阪・森ノ宮ピロティホールにて9・10月に上演されることが決まった。【写真】舞台『ハロルドとモード』森迫永依、前野朋哉、松尾貴史、和久井映見らも出演！本作は、1971年に米国で公開された映画『ハロルドとモード』を原作とし、2020年より黒柳徹子のライフワークとして舞台化されてきた作品。物語の軸は、