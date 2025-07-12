FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは7月11日、ASRockコラボレーションモデルのゲーミングPCラインナップを発表、同日より販売を開始した。マザーボード、グラフィックスカード、電源など、主要パーツにASRock製品を採用し、安定性と品質に優れたモデルに仕上がっているという。ASRockコラボレーションモデルのゲーミングPCを新発売ゲーミングPCの主要パーツに評価の高いASRock製品を採用し、品質と安定性にこだわっ