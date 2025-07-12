◆米大リーグオリオールズ７―３メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２戦に先発し、６回４安打３失点で７勝目を挙げた。現地観戦した両親、伯父で巨人前監督の原辰徳氏（６６）＝オーナー付特別顧問＝、２０１７年ＷＢＣで投手コーチを務めた権藤博氏らが観戦する中、前半戦最終