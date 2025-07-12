ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの七五三掛龍也（３０）が９、１０月上演の朗読劇「ハロルドとモード」で黒柳徹子（９１）と初共演することが１１日、分かった。チャーミングな７９歳の女性・モードと、狂言自殺を繰り返す１９歳のハロルドとの「６０歳差」の恋物語を描いたストーリー。２０２０年から毎年上演され、生田斗真、ＷＥＳＴ．藤井流星、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利、ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島