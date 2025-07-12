黒柳徹子（91）とTravisJapanの七五三掛龍也（30）が朗読劇「ハロルドとモード」で初共演する。年齢差60歳の男女のラブストーリーを描く。七五三掛は黒柳との共演に「芸能界の大先輩であり、小さい頃から拝見していた存在。このような形でご一緒させていただけてとてもうれしい」と喜んだ。同作は黒柳が熱望し2020年にスタート。6年連続で上演され、相手役は生田斗真（40）、timeleszの松島聡（27）らが務めてきた。「今回、